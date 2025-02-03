OnePlus готовит производительный смартфон в серии OnePlus Ace 5

Согласно последним сообщениям, компания OnePlus планирует выпустить третью модель в серии Ace 5, которая обещает стать производительным смартфоном среднего класса.

Серия OnePlus Ace включает в себя устройства среднего класса, и текущая линейка Ace 5 состоит из стандартной модели и Ace 5 Pro.

Ожидается, что новая модель будет называться либо OnePlus Ace 5s, либо Ace 5V. Информация о ней появилась благодаря утечке от информатора Smart Pikachu на китайской социальной сети Weibo.

По словам информатора, новый смартфон будет оснащён большим плоским дисплеем и покажет высокие результаты в бенчмарках, что указывает на его ориентацию на производительность.

Предполагается, что устройство будет работать на процессоре Dimensity, возможно, одной из моделей серии Dimensity 9000. Ранее инсайдер Digital Chat Station также упоминал возможность использования чипсетов Dimensity 9350 или 9400.

Ожидается, что OnePlus представит новый телефон во втором квартале 2025 года. Важно отметить, что предыдущий Ace 5 был переименован для международного рынка в OnePlus 13R, поэтому новая модель также может получить другое название за пределами Китая. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.