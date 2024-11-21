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OnePlus готовит компактный смартфон в серии Ace

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Известный китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил о планах компании OnePlus выпустить компактный смартфон в серии субфлагманов Ace. Смартфон будет оснащён 6,31-дюймовым экраном с разрешением 1,5K и флагманским процессором Snapdragon 8 Elite. Благодаря размеру дисплея, устройство может напоминать недавно выпущенный в Китае vivo X200 Pro mini.

Ожидается, что новинка появится во втором квартале 2025 года. В то же время в декабре могут быть представлены модели Ace 5 и Ace 5 Pro, которые будут работать на Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Elite соответственно.

Инсайдер также отметил, что компактный смартфон OnePlus не будет конкурировать с OPPO Find X8 mini, так как у них будут разные процессоры. Устройство от OPPO может получить MediaTek Dimensity 9400, как и старшие модели серии.

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