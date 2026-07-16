OnePlus готовит к скорому выпуску в Индии смартфон N6x со «знакомыми характеристиками»

Компания OnePlus продолжает активно расширять линейку ультрабюджетных смартфонов серии N на индийском рынке. Спустя всего несколько недель после запуска модели N6 компания уже анонсировала предстоящий выпуск N6x, разместив тизер на специальном микросайте Amazon и намекнув на очередной доступный смартфон, ориентированный на покупателей, которым важна стабильная повседневная производительность без больших затрат.

Смартфон N6 был выпущен 30 июня 2026 года и стал первым по-настоящему серьёзным шагом OnePlus в более доступный сегмент, расположенный ниже серии Nord. Стоимость версии с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти начинается примерно с 18 600 рублей. Наибольшее впечатление на покупателей произвели ёмкий аккумулятор на 8000 мА·ч с поддержкой 45-ваттной зарядки, крупный 6,75-дюймовый LCD-экран с разрешением 720p и частотой обновления 120 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 6360 Apex, а также простая основная камера на 50 Мп. Широкоугольного модуля устройство лишено, однако обеспечивает хорошую автономность и плавную работу базовых функций в высококонкурентном сегменте до 20 250 рублей.

Подробности о модели N6x пока крайне ограничены: на странице Amazon India указано лишь «Скоро в продаже», без сведений о характеристиках, дизайне, цене или дате выхода. Инсайдер Йогеш Брар отметил, что устройство получит «знакомые» характеристики, что может означать слегка изменённую версию N6 либо использование компонентов, общих с другими моделями семейства OPPO/Realme, с целью удержания цены на низком уровне.

Поскольку новинка позиционируется как модель ступенью ниже N6, можно ожидать дальнейшего удешевления при сохранении наиболее важных характеристик — вероятно, чуть менее производительного чипсета, того же (или немного уменьшенного) объёмного аккумулятора и прежнего экрана с разрешением 720p. Простая камера на 50 Мп, предположительно, также сохранится.

Столь быстрый повторный запуск демонстрирует серьёзность намерений OnePlus в борьбе за индийский рынок начального уровня, где сразу несколько производителей смартфонов конкурируют за счёт соотношения цены и характеристик.

Отдельно сообщается, что OnePlus также готовит к выпуску в Индии новый смартфон исключительно с поддержкой 4G. По данным опытного источника в отрасли, компания намерена отказаться от более дорогих компонентов 5G, чтобы компенсировать рост цен на чипы памяти и удержать стоимость устройства ниже отметки примерно в 12 960 рублей. Пока не подтверждено, идёт ли речь именно о модели N6x или об отдельном устройстве, однако подобный шаг не стал бы неожиданностью с учётом агрессивной ценовой политики N6 и общего курса компании на снижение издержек.