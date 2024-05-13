OnePlus готовит к дебюту и запуску смартфон Nord CE 4 Lite 5G

OnePlus планирует выпустить новый смартфон под названием OnePlus Nord CE 4 Lite 5G, который будет преемником популярной модели OnePlus Nord CE 3 Lite. Устройство было обнаружено на веб-сайте Бюро индийских стандартов, а также на веб-сайте сертификации TDRA.

Согласно информации с веб-сайта TDRA, OnePlus Nord CE 4 Lite 5G был представлен под номером модели CPH2621.

Сертификация также подтверждает его название «OnePlus Nord CE 4 Lite 5G» и указывает на то, что OnePlus планирует выпустить устройство на мировой рынок. Хотя официальных подробностей о спецификациях устройства пока нет, говорится, что Nord CE 4 Lite является ребрендированной версией Oppo A3 и, вероятно, будет иметь схожие характеристики.

Ожидается, что OnePlus Nord CE 4 Lite будет оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Это представляет серьезное улучшение по сравнению с предыдущей моделью, которая имела LCD-экран. Также предполагается, что устройство будет иметь встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.

По характеристикам, OnePlus Nord CE 4 Lite ожидается с процессором Snapdragon 6 Gen 1, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенного хранилища.

Что касается камеры, предполагается, что на задней панели будет установлено два объектива — 50-мегапиксельный и 2-мегапиксельный, а на передней панели будет размещена 16-мегапиксельная камера для селфи. Емкость аккумулятора ожидается около 5500 мАч, а быстрая зарядка мощностью 33 Вт также будет поддерживаться.