OnePlus готовит два смартфона Ace 7 с игровыми функциями

В каталоге поддерживаемых устройств Google появилась информация о двух новых смартфонах OnePlus. Модели с индексами PYF110 и PMS110 обозначены как OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro.

Согласно ранее опубликованным результатам тестирования, оба устройства получат процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и операционную систему Android 17. Одна из конфигураций предусматривает 16 ГБ оперативной памяти.

По предварительным данным, смартфоны оснастят OLED-экранами диагональю 6,78 дюйма с частотой обновления до 185 Гц. Также ожидаются аккумуляторы ёмкостью 9000 мА·ч и поддержка быстрой зарядки мощностью до 120 Вт.

Отдельной особенностью новинок может стать встроенная система активного охлаждения. Предполагается, что вентилятор будет отводить тепло от процессора при продолжительной игровой нагрузке.

Официально OnePlus пока не представила линейку Ace 7. По информации отраслевых источников, анонс может состояться до конца октября.