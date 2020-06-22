OnePlus анонсировала доступного конкурента iPhone SE 2020

Один из основателей OnePlus в сети опубликовал изображение, в котором содержится на намек на новый смартфон с очень невысокой стоимостью.

В свое время компания выпустила смартфон OnePlus One, который носил прозвище «убийца флагманов». Именно эту модель устройства показали на изображении.

Это дало основание полагать, что производитель смартфонов выпустит следующую модель по привлекательной цене.

Предположительно, аппарат будет оценен в 299-399 долларов. Почти за 400 долларов на рынке с весны представлен iPhone SE 2020 и возможно именно этому смартфону и готовят конкурента в лице новинки от OnePlus.

По информации инсайдеров, новая модель должна быть представлена 10 июля.

В ней предположительно будет установлен 6,4-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц, процессор Snapdragon 765, камера на 4000 мА•ч, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, а также четверную камеру, где основной датчик получит разрешение 48 Мп.