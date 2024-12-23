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OnePlus Ace 5 Pro задаст новый стандарт в мобильных играх

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

OnePlus готовится представить свой новый смартфон Ace 5 Pro, который обещает изменить подход к мобильным играм. Запуск устройства намечен на 26 декабря, и оно станет первым смартфоном с чипом e-sports Wi-Fi G1, разработанным специально для игровых сетей.

OnePlus Ace 5 Pro задаст новый стандарт в мобильных играх

Этот чип, получивший название «король, проникающий сквозь стены», обеспечит высокую стабильность и производительность сети, даже в сложных условиях.

Кроме того, Ace 5 Pro будет оснащён усовершенствованной антеннной системой и выделенной сетью для облачных игр, что гарантирует отсутствие задержек.

Под капотом устройства скрывается чип Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, который оптимизирует производительность для игр. Ace 5 Pro поддерживает графику с частотой 120 кадров в секунду при разрешении 1080P, что делает его идеальным для соревновательных игр.

Внешний вид смартфона изменился: теперь он имеет плоский дизайн и защищён закалённым стеклом, а также имеет степень защиты IP65 от воды и пыли.

Для любителей мультимедиа Ace 5 Pro поддерживает Dolby Vision, а качество звука улучшено благодаря трём микрофонам с шумоподавлением на базе искусственного интеллекта.

Смартфон работает на ColorOS 15 и показывает впечатляющие результаты в тестах производительности.

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