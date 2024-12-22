OnePlus Ace 5 и Ace 5 Pro: подробности о новых смартфонах

OnePlus готовится к запуску своих новых смартфонов Ace 5 и Ace 5 Pro, которые будут представлены 26 декабря в Китае. Оба устройства недавно прошли сертификацию в китайском ведомстве MIIT, что позволило раскрыть их основные характеристики.

OnePlus Ace 5 и Ace 5 Pro оснащены 6,78-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Оба телефона работают на процессорах Snapdragon 8 Gen 3 и 8 Elite и будут предлагаться в нескольких конфигурациях памяти: от 12 ГБ до 16 ГБ и от 256 ГБ до 1 ТБ встроенной памяти.

В плане аккумулятора Ace 5 имеет ёмкость 6285 мАч, а Ace 5 Pro — 6100 мАч. Ожидается, что Ace 5 поддерживает зарядку мощностью 80 Вт, в то время как Pro-версия сможет заряжаться быстрее — до 100 Вт. Оба устройства имеют 50-мегапиксельную основную камеру, а также 16-мегапиксельную фронтальную камеру.

Смартфоны также будут работать на Android 15 с интерфейсом ColorOS 15. К тому же, Ace 5 Pro получит защиту IP65, что делает его более устойчивым к воде и пыли.