OnePlus выпускает обновление системы для трех своих премиальных смартфонов, а именно OnePlus 9, OnePlus 9 Pro и OnePlus 8T. Новые модели получают обновление во всех регионах, тогда как более старые модели получают его только в ограниченных регионах.

Согласно официальному журналу изменений, последнее обновление увеличивает количество исправлений безопасности до июля 2021 года, добавляет опцию Bitmoji AOD, приносит приложение OnePlus Store, исправляет некоторые известные проблемы и повышает стабильность.

Согласно официальному журналу изменений, это инкрементное обновление содержит исправления для режима Nightscape и некоторые известные проблемы. Он также повышает стабильность системы и добавляет приложение OnePlus Store, которое можно удалить .

Последние сборки программного обеспечения для этих трех смартфонов выпускаются партиями. Следовательно, им может потребоваться некоторое время, чтобы добраться до каждого подразделения.

Источник — Astera.