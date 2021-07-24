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OnePlus 9, 9 Pro, 8T получают приложение OnePlus Store и другие возможности

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OnePlus выпускает обновление системы для трех своих премиальных смартфонов, а именно OnePlus 9, OnePlus 9 Pro и OnePlus 8T. Новые модели получают обновление во всех регионах, тогда как более старые модели получают его только в ограниченных регионах.

OnePlus 9, 9 Pro, 8T получают приложение OnePlus Store и другие возможности

Согласно официальному журналу изменений, последнее обновление увеличивает количество исправлений безопасности до июля 2021 года, добавляет опцию Bitmoji AOD, приносит приложение OnePlus Store, исправляет некоторые известные проблемы и повышает стабильность.

Согласно официальному журналу изменений, это инкрементное обновление содержит исправления для режима Nightscape и некоторые известные проблемы. Он также повышает стабильность системы и добавляет приложение OnePlus Store, которое можно удалить .

Последние сборки программного обеспечения для этих трех смартфонов выпускаются партиями. Следовательно, им может потребоваться некоторое время, чтобы добраться до каждого подразделения.

Источник — Astera.

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