OnePlus 16 получит 200-МП перископную камеру и мощный чипсет

OnePlus готовит флагман OnePlus 16 с акцентом на камеры, так как предыдущая модель имела скромные фотовозможности. Согласно утечкам, основное обновление коснётся перископного телеобъектива, который получит 200-мегапиксельный сенсор, ранее использовавшийся в телефонах Realme, вероятно, Samsung HP5, применяемый в Realme 16 Pro и Realme GT 8 Pro.

Помимо этого, ожидается, что основной модуль и сверхширокоугольный объектив получат по 50 МП каждый, формируя сбалансированную тройную камеру.

OnePlus 16 также должен предложить улучшенную производительность: дисплей с разрешением 1,5K и высокой частотой обновления, возможно до 200 Гц и выше, а также процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro на 2-нм техпроцессе. Чипсет будет работать в паре с LPDDR6 RAM, что увеличит пропускную способность и ускорит многозадачность, игры и работу ИИ. Среди дополнительных функций ожидаются ультразвуковой сканер отпечатков и OxygenOS 17 на базе Android 17.

Растущая стоимость компонентов может повлиять на цену — предполагается стартовая отметка около 57 000 рублей. Выход устройства в Китае ожидается в октябре, глобальный запуск планируется на ноябрь.