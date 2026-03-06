Главная » Новости

OnePlus 15T замечен на Geekbench, запуск смартфона ожидается

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Смартфон OnePlus 15T, недавно показавший впечатляющий результат 4,45 млн баллов в AnTuTu, теперь появился в базе Geekbench под номером модели PLZ110, что указывает на внутреннее тестирование перед запуском.

Согласно Geekbench, устройство оснащено чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ оперативной памяти и работает на Android 16. В тестах оно набрало 3 440 баллов в одноядерном режиме и 10 523 — в многоядерном.

OnePlus 15T замечен на Geekbench, запуск смартфона ожидается OnePlus 15T замечен на Geekbench, запуск смартфона ожидается

Ранее в AnTuTu было подтверждено, что смартфон получит LPDDR5x RAM, до 512 ГБ внутренней памяти UFS 4.1 и поддержку частоты обновления экрана 165 Гц. OnePlus 15T будет компактным устройством с 6,32-дюймовым OLED-дисплеем с ультратонкими рамками.

Несмотря на небольшие размеры, гаджет оснащён батареей ёмкостью 7 500 мА·ч с поддержкой 100 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки. Основная камера — 50 Мп перископический телеобъектив, при этом широкоугольный модуль, скорее всего, отсутствует. Также предусмотрены ультразвуковой сканер отпечатков в экране и защита по стандартам IP68/IP69.

Запуск OnePlus 15T ожидается в ближайшую неделю, возможно, спустя несколько дней после Oppo Find N6 (предположительно 17 марта), то есть в конце месяца в Китае. Глобальная версия с доработками может выйти под названием OnePlus 15s во втором квартале 2026 года.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.