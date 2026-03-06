OnePlus 15T замечен на Geekbench, запуск смартфона ожидается

Смартфон OnePlus 15T, недавно показавший впечатляющий результат 4,45 млн баллов в AnTuTu, теперь появился в базе Geekbench под номером модели PLZ110, что указывает на внутреннее тестирование перед запуском.

Согласно Geekbench, устройство оснащено чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ оперативной памяти и работает на Android 16. В тестах оно набрало 3 440 баллов в одноядерном режиме и 10 523 — в многоядерном.

Ранее в AnTuTu было подтверждено, что смартфон получит LPDDR5x RAM, до 512 ГБ внутренней памяти UFS 4.1 и поддержку частоты обновления экрана 165 Гц. OnePlus 15T будет компактным устройством с 6,32-дюймовым OLED-дисплеем с ультратонкими рамками.

Несмотря на небольшие размеры, гаджет оснащён батареей ёмкостью 7 500 мА·ч с поддержкой 100 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки. Основная камера — 50 Мп перископический телеобъектив, при этом широкоугольный модуль, скорее всего, отсутствует. Также предусмотрены ультразвуковой сканер отпечатков в экране и защита по стандартам IP68/IP69.

Запуск OnePlus 15T ожидается в ближайшую неделю, возможно, спустя несколько дней после Oppo Find N6 (предположительно 17 марта), то есть в конце месяца в Китае. Глобальная версия с доработками может выйти под названием OnePlus 15s во втором квартале 2026 года.