OnePlus 15 поддерживает 165 fps в популярных мобильных играх

OnePlus готовит к выпуску флагманскую модель OnePlus 15 в Китае уже в октябре. Ранние сведения указывают, что устройство станет одним из самых ориентированных на игры в линейке бренда. Смартфон оснащён новым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и дисплеем с частотой обновления выше, чем у предыдущих моделей OnePlus, что делает его привлекательным для мобильных геймеров.

OnePlus 15 получит 6,78-дюймовую AMOLED-панель BOE X3 Oriental с частотой обновления 165 Гц, тогда как у OnePlus 13 она составляла 120 Гц. Такой показатель встречается редко, так как большинство флагманов ограничиваются 120 Гц.

Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 обеспечивает прирост производительности на 20% для CPU и 23% для GPU по сравнению с предыдущей версией в OnePlus 13. По результатам утечек бенчмарков, одноядерный результат Geekbench увеличился на 25%, а многоядерный достиг примерно 11 000 баллов.

Особое внимание уделено играм. Президент OnePlus China Луис Ли подтвердил на Weibo, что Call of Duty Mobile, Delta Force, Arena Breakout, League of Legends: Wild Rift и Naruto Mobile будут поддерживать 165 fps на новом устройстве. Независимые тесты Geekerwan показали, что Delta Force в среднем работает на 164,9 fps за 30 минут с 1% просадками до 148 fps и потреблением энергии всего 4,7 Вт, что говорит о стабильности и эффективности.

Другие предполагаемые характеристики включают ColorOS 16, тонкие рамки, батарею на 7000 мА·ч с зарядкой 120 Вт. Стоимость, по прогнозам, будет ниже стартовой цены OnePlus 13 в 4499 юаней (~630 долларов). Глобальный запуск ожидается в начале 2026 года.