OnePlus 13T превосходит S25 Ultra и Xiaomi 15 Pro в реальном тесте аккумулятора

Смартфон OnePlus 13T продемонстрировал выдающийся результат в сравнительном тесте автономной работы, опередив ряд топовых моделей, включая iPhone 16 Pro Max, Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 Pro и другие. Компактный флагман от OnePlus, оснащённый аккумулятором ёмкостью 6260 мАч, оказался лидером по выносливости в условиях реального использования.

Тест включал следующие устройства:

OnePlus 13T – 6260 мАч

iPhone 16 Pro Max – 4685 мАч

Samsung Galaxy S25 Ultra – 5000 мАч

Xiaomi 15 Pro – 6100 мАч

Pixel 9 Pro XL – 5060 мАч

OnePlus 13 – 6000 мАч

Несмотря на то что все смартфоны имеют разные процессоры — от Snapdragon 8 Elite до Apple A18 Pro и Google Tensor G4 — а также различия в дисплеях и оболочках, OnePlus 13T уверенно занял первое место по времени работы от одного заряда.

Pixel 9 Pro XL завершил тест первым, показав не только наименьший остаток заряда, но и наибольший нагрев корпуса. Далее отключился Galaxy S25 Ultra, уступив OnePlus 13 всего 14 минут. Xiaomi 15 Pro продержался немного дольше, но всё же уступил iPhone 16 Pro Max, несмотря на батарею почти на 1500 мАч больше.

OnePlus 13T, в свою очередь, оказался самым живучим — он проработал ещё на 32 минуты дольше iPhone 16 Pro Max, завершив тест последним. Это стало возможным благодаря применению аккумулятора на основе кремния и углерода, высокой плотности элемента и, вероятно, оптимизированной энергосистеме смартфона.