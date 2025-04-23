OnePlus 13T получит дисплей с инновациями, впервые реализованными в отрасли

Компания OnePlus официально подтвердила ключевые характеристики дисплея нового компактного флагмана OnePlus 13T, релиз которого состоится 24 апреля. Президент OnePlus China Ли Цзе заявил, что модель принесет в сегмент компактных смартфонов ряд уникальных технологий, ранее доступных только в полноразмерных флагманах.

OnePlus 13T оснащён 6,32-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением 2640 × 1216 пикселей и плотностью 460 ppi. Экран поддерживает 10-битную глубину цвета, 120 Гц, стандарты HDR10+, HDR Vivid и Dolby Vision, а также полное покрытие цветовой гаммы DCI-P3. Дисплей разработан с применением чипа P2 и произведён на собственной линии OnePlus — первой подобной в Китае, что позволило добиться сертификации DisplayMate A++.

Для защиты зрения предусмотрены технологии Mingmu Eye Protection 2.0 и полноцветное DC-затемнение. Дополнительно OnePlus реализовала поддержку Rain Touch 2.0, Glove Touch и Lingxi Touch, что обеспечивает точный отклик в различных условиях, включая дождь или использование в перчатках.

Смартфон оснащён флагманским чипом Snapdragon 8 Elite, аккумулятором на 6260 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт, а также продвинутыми игровыми функциями — в том числе отдельной Wi-Fi-антенной системой и функцией обходной зарядки. Модель предложит до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 1 ТБ хранилища UFS 4.0.

Фотоблок включает две 50-мегапиксельные камеры — основную и телефото с 2-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией. OnePlus 13T будет доступен в трёх цветах: сером (Morning Mist Grey), розовом (Heart Beating Pink) и чёрном (Cloud Ink Black).