OnePlus 13T оснастят плоским дисплеем и новой клавишей быстрого доступа

Ожидается, что OnePlus 13T выйдет в апреле, и это будет флагманский смартфон с процессором Snapdragon 8 Elite. Представитель компании подтвердил, что в новом устройстве не будет привычной функции Alert Slider.

По информации из AnTuTu, новый телефон будет сопоставим с другими флагманами, такими как Samsung Galaxy S25 Ultra.

Вместо слайдера пользователи получат новую кнопку быстрого доступа, которая будет выполнять те же функции, что и слайдер, позволяя переключаться между бесшумным режимом, режимом звонка и вибрацией.

Эта кнопка, по слухам, будет называться «Волшебный кубический ключ» и предоставит дополнительные возможности для пользовательских операций, подобно функции кнопки действия на последних моделях iPhone.

Президент OnePlus, Луис Ли, также упомянул о «очень интересной» функции, связанной с новой комбинацией клавиш, но подробности пока не раскрыты.

В то время как удаление слайдера может вызвать неоднозначную реакцию среди фанатов, другие производители, такие как Nothing и Oppo, также внедряют аналогичные функции в своих устройствах.