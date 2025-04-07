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OnePlus 13T оснастят плоским дисплеем и новой клавишей быстрого доступа

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Ожидается, что OnePlus 13T выйдет в апреле, и это будет флагманский смартфон с процессором Snapdragon 8 Elite. Представитель компании подтвердил, что в новом устройстве не будет привычной функции Alert Slider.

OnePlus 13T оснастят плоским дисплеем и новой клавишей быстрого доступа

По информации из AnTuTu, новый телефон будет сопоставим с другими флагманами, такими как Samsung Galaxy S25 Ultra.

Вместо слайдера пользователи получат новую кнопку быстрого доступа, которая будет выполнять те же функции, что и слайдер, позволяя переключаться между бесшумным режимом, режимом звонка и вибрацией.

Эта кнопка, по слухам, будет называться «Волшебный кубический ключ» и предоставит дополнительные возможности для пользовательских операций, подобно функции кнопки действия на последних моделях iPhone.

Президент OnePlus, Луис Ли, также упомянул о «очень интересной» функции, связанной с новой комбинацией клавиш, но подробности пока не раскрыты.

В то время как удаление слайдера может вызвать неоднозначную реакцию среди фанатов, другие производители, такие как Nothing и Oppo, также внедряют аналогичные функции в своих устройствах.

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