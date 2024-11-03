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Omega и Swatch создали и выпустили «лунные» часы за 32 тыс. рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 93 Опубликовано

Новая модель наручных часов MoonSwatch, выпущенная совместно брендами Omega и Swatch, привлекла внимание благодаря своей уникальной функции. Модель Mission to EarthPhase не только отображает фазы Луны, но и показывает, как выглядит Земля с поверхности Луны.

Omega и Swatch создали и выпустили «лунные» часы за 32 тыс. рублей

Эти часы оснащены двумя индикаторами фаз Луны, один для Северного и другой для Южного полушария. Интересно, что индикатор Земли вращается в направлении, противоположном фазам Луны, что делает часы поистине уникальными.

Omega и Swatch создали и выпустили «лунные» часы за 32 тыс. рублей

Mission to EarthPhase основаны на Omega Speedmaster и имеют хронограф и тахиметр. Часы выполнены в 42-миллиметровом водонепроницаемом корпусе из биокерамики и доступны по цене 330 долларов (32 200 руб.) со 2 ноября в неограниченном тираже.

Omega и Swatch создали и выпустили «лунные» часы за 32 тыс. рублей

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