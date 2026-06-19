OLED iPad mini: ожидаемые характеристики, сроки выхода и возможная цена

Apple готовит новое поколение компактного планшета iPad mini, которое, по утечкам и отраслевым прогнозам, может получить ряд заметных обновлений по сравнению с предыдущей моделью.

Производительность

По данным инсайдеров, устройство с кодовыми обозначениями J510/J511 может быть оснащено процессором A19 Pro. Этот чип уже используется в новых устройствах Apple и отличается улучшенной архитектурой, повышенной производительностью графики и обновлённым нейронным модулем для задач искусственного интеллекта. Также обсуждается вариант с более новым A20 Pro, однако его появление в iPad mini пока не подтверждено.

Дисплей

Одним из ключевых изменений может стать переход на OLED-экран. Такая технология обеспечивает более глубокий чёрный цвет, высокую контрастность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с LCD. По слухам, диагональ дисплея может увеличиться примерно до 8,7 дюйма, а частота обновления потенциально вырасти до 120 Гц, однако это пока не подтверждено.

Железо

Ожидается, что Apple может переработать корпус устройства, сделав его более устойчивым к влаге. В числе возможных решений — отказ от традиционных отверстий динамиков в пользу вибрационной акустической системы, встроенной в корпус.

Сроки выхода

Разные источники называют разные сроки: от 2026 до 2027 года. Наиболее вероятным окном считается вторая половина 2026 года, но часть аналитиков допускает перенос на 2027 год в зависимости от готовности OLED-панелей.

Цена

Текущая стартовая цена iPad mini составляет около $499. Однако из-за роста стоимости компонентов и давления на цепочки поставок возможное новое поколение может подорожать — по оценкам аналитиков, прибавка может составить от $100 и выше.

Таким образом, будущий iPad mini рассматривается как значительное обновление линейки с переходом на OLED, более мощным процессором и возможными изменениями в конструкции, однако точные характеристики и сроки пока остаются предметом утечек и прогнозов.