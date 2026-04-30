Около трети работающих россиян используют ИИ в рабочих задачах

По результатам опроса сервиса «Авито Работа», 32% работающих россиян уже применяют технологии искусственного интеллекта в своей профессиональной деятельности.

Управляющий директор сервиса Авито Работа Антон Уваров отметил, что в условиях дефицита кадров цифровые решения могут повышать точность и прозрачность процессов подбора и найма персонала.

В качестве примера он привёл сервис автоматизации рекрутинга HRMOST, который использует чат-ботов на базе ИИ для оптимизации этапов подбора и адаптации новых сотрудников. По его оценке, такие инструменты позволяют ускорять работу рекрутеров и улучшать взаимодействие с кандидатами.

