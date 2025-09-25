Ограничение зарядки iPhone 16 Pro Max до 80%: результаты спустя год

Владелец iPhone 16 Pro Max провёл эксперимент, ограничив заряд устройства до 80% на протяжении целого года, чтобы оценить влияние такого подхода на долговечность аккумулятора.

С сентября 2024 года смартфон заряжался строго до 80%, без исключений. На сегодняшний день максимальная ёмкость батареи составляет 94% при 299 циклах зарядки. В отличие от предыдущего эксперимента с iPhone 15, когда батарея часто разряжалась ниже 20%, в этом году владелец старался поддерживать заряд между 20 и 80% для минимизации возможного износа.

Использовались как MagSafe, так и USB-C для зарядки. Отмечено, что при беспроводной зарядке MagSafe устройство может нагреваться, особенно при использовании внешних аккумуляторов. Большую часть времени батарея находилась в среднем диапазоне, но ограничения по 80% иногда создавали неудобства при активном использовании камеры или GPS вне дома. Смартфон периодически заряжался полностью для калибровки.

Автор отмечает, что после года эксперимента эффект на здоровье батареи оказался умеренным: аналогичный показатель 94% был зафиксирован и у iPhone 15 Pro Max через 12 месяцев. Коллега с iPhone 16 Pro Max без ограничений по зарядке имеет батарею с ёмкостью 96% при 308 циклах.

Вывод автора: ограничение зарядки до 80% за один год не даёт значительного преимущества, возможно, стоит рассматривать лимит 90–95% для удобства и баланса между сохранением батареи и использованием устройства. Сейчас он уже начал аналогичный годовой эксперимент с iPhone 17 Pro Max и планирует оценить влияние более крупного аккумулятора и нового корпуса на показатели батареи.