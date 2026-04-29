Офтальмолог в Нью-Йорке провёл операцию с использованием Apple Vision Pro

Хирург Эрик Розенберг из частной офтальмологической клиники SightMD в Нью-Йорке выполнил удаление помутневшего хрусталика, используя гарнитуру Apple Vision Pro прямо во время операции. Перед этим была разработана специализированная платформа ScopeXR, предназначенная для работы в операционной среде.

Система ScopeXR объединяет стереоскопическое видео с хирургических микроскопов и передаёт его в Apple Vision Pro, формируя интерфейс дополненной визуализации, который используется как вспомогательный инструмент в ходе вмешательства. Изображение операционного поля выводится в увеличенном виде, при этом снижается необходимость постоянного переключения внимания на внешние мониторы и уменьшается количество движений головой.

Платформа также поддерживает потоковую передачу изображения в реальном времени, что позволяет другим специалистам подключаться дистанционно и участвовать в процессе в формате консультаций.

Первая подобная операция по удалению катаракты была проведена в октябре 2025 года, однако информация о ней была опубликована позже. После этого Розенберг выполнил ещё несколько сотен аналогичных процедур с использованием данной технологии.

