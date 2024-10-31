Официально раскрыты ключевые характеристики грядущего Redmi K80

Серия Redmi K80 от Xiaomi готовится к выпуску, и ожидается, что она будет популярна среди поклонников бренда благодаря своим мощным характеристикам и новым функциям. 30 октября две модели из этой серии прошли сертификацию 3C.

Redmi K80 Pro будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт, а стандартный Redmi K80 — 90 Вт с возможностью конфигурации на 120 Вт.

Камера Redmi K80 Pro включает 50-мегапиксельный основной сенсор OVX8000, телеобъектив на 50 Мп с 3-кратным зумом и 32-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Фронтальная камера будет 20 Мп.

Обе модели будут иметь 6,67-дюймовый дисплей с разрешением 2K и частотой 120 Гц. Redmi K80 будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, а K80 Pro — на Snapdragon 8 Extreme Edition.

Также модели будут поддерживать беспроводную зарядку: K80 Pro на 50 Вт и K80 на 30 Вт. Ожидается, что серия Redmi K80 будет представлена в ноябре, и K80 Pro станет флагманом высокопроизводительных смартфонов от Xiaomi.