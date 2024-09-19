«Одноклассники» запустили веб-версию соцсети для незрячих пользователей

Веб-версия «Одноклассников» адаптирована для незрячих пользователей и успешно прошла сертификацию, пишет ТАСС.

Теперь она поддерживает работу со скринридерами — специальными программами, которые озвучивают содержимое экрана, позволяя незрячим людям пользоваться соцсетью.

В обновлённой версии добавлены подписи для большинства элементов интерфейса, что облегчает взаимодействие с лентой, личными сообщениями и другими функциями. Также улучшены страницы авторизации, профиля, списка друзей и других разделов.

Веб-версия прошла проверку на доступность и получила 82 балла из 100 по системе сертификации инклюзивного проекта Everland. Эксперты оценивали такие аспекты, как озвучивание ввода и логичность навигации с клавиатуры.