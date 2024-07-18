«Одноклассники» разрешили пользователям полностью отказаться от подарков

Социальная сеть Одноклассники представила новые настройки, которые позволяют пользователям отказаться от виртуальных подарков или ограничить их получение от определенных людей. Это изменение было внедрено для уменьшения нежелательных взаимодействий и улучшения опыта использования сервиса.

Теперь пользователи могут выбирать, кто может отправлять им подарки. Они могут полностью запретить получение подарков от всех, только от незнакомых людей или даже от своих друзей.

Также есть возможность установить ограничения для конкретных пользователей. Когда кто-то пытается отправить подарок пользователю, появляется сообщение, указывающее, что отправка подарка невозможна. Кроме того, в ленте появилась функция автоматического скрытия полученных и отправленных подарков.

Это обновление было протестировано на различных группах пользователей, и результаты показали, что число жалоб на нежелательные взаимодействия и отклонение подарков снизилось на 20%. Таким образом, активность пользователей в других сервисах социальной сети увеличилась.

Александр Москвичев, директор по продукту Одноклассников, отметил, что эти новые функции помогают сделать взаимодействие в социальной сети более осознанным и увеличивают время, которое пользователи проводят в сервисе.