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Один из создателей PlayStation владеет редким прототипом Nintendo PlayStation

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Стало известно, что Кен Кутараги, один из создателей PlayStation, до сих пор хранит один из уникальных прототипов Nintendo PlayStation. Фотограф Джулиан Домански встретился с Кутараги и поделился фотографиями этого редкого устройства на платформе X.

Один из создателей PlayStation владеет редким прототипом Nintendo PlayStation

Домански выразил удивление тем, что смог увидеть и потрогать Nintendo PlayStation, добавив, что считалось, что последний экземпляр был продан на аукционе за 300 000 долларов. Оказалось, что у Кутараги есть такой прототип в его коллекции.

Всего было выпущено около 200 экземпляров Nintendo PlayStation, созданных в начале 1990-х для сотрудничества Sony и Nintendo.

Изначально консоль планировалась как дополнение к Super Nintendo, но из-за разногласий между компаниями Sony продолжила разработку PlayStation как самостоятельной консоли.

В 2020 году известный прототип был продан на аукционе за 360 000 долларов. Фотографии Кутараги показывают, что его прототип отличается от ранее проданного: логотип PlayStation ярко-синего цвета, а кнопки «Извлечь» и «Сброс» имеют другие надписи.

Кроме того, прототип Кутараги находится в отличном состоянии и меньше подвержен пожелтению, что часто встречается у старых консолей.

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