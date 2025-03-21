Один из создателей PlayStation владеет редким прототипом Nintendo PlayStation

Стало известно, что Кен Кутараги, один из создателей PlayStation, до сих пор хранит один из уникальных прототипов Nintendo PlayStation. Фотограф Джулиан Домански встретился с Кутараги и поделился фотографиями этого редкого устройства на платформе X.

Домански выразил удивление тем, что смог увидеть и потрогать Nintendo PlayStation, добавив, что считалось, что последний экземпляр был продан на аукционе за 300 000 долларов. Оказалось, что у Кутараги есть такой прототип в его коллекции.

Всего было выпущено около 200 экземпляров Nintendo PlayStation, созданных в начале 1990-х для сотрудничества Sony и Nintendo.

Изначально консоль планировалась как дополнение к Super Nintendo, но из-за разногласий между компаниями Sony продолжила разработку PlayStation как самостоятельной консоли.

В 2020 году известный прототип был продан на аукционе за 360 000 долларов. Фотографии Кутараги показывают, что его прототип отличается от ранее проданного: логотип PlayStation ярко-синего цвета, а кнопки «Извлечь» и «Сброс» имеют другие надписи.

Кроме того, прототип Кутараги находится в отличном состоянии и меньше подвержен пожелтению, что часто встречается у старых консолей.

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