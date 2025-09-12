Главная » Новости

Обзор Alldocube Ultra Pad: планшет с большой 13-дюймовой диагональю и высокой производительностью

В этом обзоре рассматривается Alldocube Ultra Pad — первый крупный планшет с 13-дюймовым экраном и высокой производительностью. В комплекте с клавиатурой он превращается в полноценное устройство, похожее на ПК.

В отличие от предыдущих моделей Alldocube с комбинированной задней панелью из металла и пластика, Ultra Pad выполнен из цельного алюминия с обработанными краями рамки. Хотя скругление краёв добавляет удобства, они всё же кажутся немного острыми. Камерный модуль аккуратно оформлен, с камерой и двойной вспышкой сбоку.

На фронтальной панели установлен 13-дюймовый IPS-дисплей с равномерными рамками. На одной стороне находятся кнопки, микрофоны и слот для SD-карты, с другой — четыре динамика с поддержкой DTS. Внизу расположены контакты и замок для подключения клавиатуры.

Вес планшета составляет 709 г, с клавиатурой — 1258 г. Для сравнения, MacBook Air весит 956 г, поэтому держать устройство в руках может быть немного тяжело.

В целом, Ultra Pad отличается качественным дизайном и благодаря своим размерам полностью оправдывает название Ultra.

