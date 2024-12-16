Объёмы продаж серии Huawei Pura 70 за полгода уже превысили 10 млн единиц

Серия смартфонов Huawei Pura 70 достигла продаж более 10 миллионов единиц всего через полгода после своего официального анонса. Это стало значимым достижением для компании на китайском рынке.

По информации от FixedFocus, на прошлой неделе продажи Pura 70 перевалили за отметку в 10 миллионов.

В октябре газета Wall Street Journal сообщала, что за первые месяцы было продано 6,5 миллиона экземпляров, и к концу года ожидалось достижение цели в 10 миллионов.

Тем не менее добиться оставшихся 3,5 миллиона за два месяца оказалось сложнее, чем предполагалось. Эксперты отметили, что флагманским смартфонам становится всё труднее достигать таких объемов продаж на фоне жесткой конкуренции.

В сети Weibo появилось изображение с надписью «Серия Pura 70, 10-миллионная поставка», однако неясно, принадлежит ли оно официальному магазину Huawei или другому ритейлеру в Пекине.

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