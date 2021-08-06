Объявлена дата запуска vivo Y53s в Индии

Ожидается, что китайский производитель мобильных телефонов vivo представит vivo Y53s в Индии в ближайшем будущем. Ранее на этой неделе произошла утечка информации о цене на этот телефон. Спустя несколько дней стало известно, когда этот смартфон появится в продаже в стране.

Согласно отчету Moneycontrol, vivo Y53s будет запущен в Индии 9 августа. Хотя до запуска осталось всего три дня, компания еще не назвала дату. Это говорит о том, что телефон может получить бесшумный выпуск, поскольку он отстает от конкурентов с точки зрения технических характеристик.

Согласно более раннему отчету, MRP vivo Y53 будет составлять 22 990 фунтов стерлингов. Тем не менее, предполагается, что MOP (рыночная операционная цена) будет ниже и составит 19 490 фунтов стерлингов. Телефон будет иметь одну конфигурацию памяти 8 ГБ + 128 ГБ и будет доступен в двух цветах (Deep Sea Blue, Fantastic Rainbow).

Поскольку это устройство уже официально во Вьетнаме, известны все его характеристики. В телефоне 6,58-дюймовая ЖК-панель с разрешением FHD + и выемкой в ​​виде капли. Он работает на SoC MediaTek Helio G80 и работает под управлением Funtouch OS 11 на базе Android 11 с поддержкой виртуальной памяти 3 ГБ.

Другие функции включают настройку тройной камеры 64 МП (широкий) + 2 МП (макро) + 2 МП (глубина), 16-мегапиксельная селфи-камера, две SIM-карты, 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, GNSS, порт USB Type-C, наушники 3,5 мм, выделенный Слот для карты MicroSD, датчик отпечатков пальцев на боковой панели, аккумулятор емкостью 5000 мАч и быстрая зарядка 18 Вт.

Источник — Astera.