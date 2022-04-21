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Перечислены самые популярные производители смартфонов в мире

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Производители смартфонов официально не отчитываются о продажах своих устройств на глобальном рынке, но компания Canalys способна на основе своих исследований предоставить данные вместо производителей.

По данным аналитической организации, в первом квартале 2022 года продажи смартфонов упали на 11% в сравнении с прошлым годом.

Лидером на рынке сейчас является Samsung, которая занимает почти четверть рынка.

Следом за ней следует Apple с показателем 18% рынка, причем «яблочная» компания за счет новых моделей в первом квартале увеличила долю на 3%.

За лидерами следуют Xiaomi, Oppo и Vivo. У первых двух доля на глобальном рынке составляет 13% и 10% соответственно, у Vivo – 8%. Остальные производители контролируют около 27% всего рынка.

Перечислены самые популярные производители смартфонов в мире

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