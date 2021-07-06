Nintendo показала свою обновленную консоль, презентация которой ожидалась еще на выставке Е3 в июне, но в компании решили, что больше привлекут внимание к себе на отдельном мероприятии.

Новинка под названием Nintendo Switch OLED получила 7-дюймовый OLED экран высокого качества, его разрешение составляет 720p.

В портативной консоли также появился Ethernet порт, 64 ГБ памяти и более качественные динамики.

Ожидается, что в консоли также появилась новая платформа от Nvidia, но официально о ней пока ничего не сообщается.

Nintendo Switch OLED еще оснащена специальной подставкой, которая позволяет удобно расположить консоль на столе.

Все нововведения Switch OLED компания Nintendo раскрывать не стала, но зато объявила цену и дату старта продаж консоли. Так, приобрести портативную консоль можно будет с 8 октября за 350 долларов.