Обновленная Алиса идет в массы и теперь у всех работает на YandexGPT 5 Lite

Компания «Яндекс» объявила о запуске облегчённой версии своего ИИ-ассистента «Алиса» на базе нейросети YandexGPT 5 Lite. Теперь пользоваться обновлённой «Алисой» могут все пользователи — как в чате, так и на умных устройствах, включая «Яндекс Станции» и «ТВ Станции», — без необходимости подключения подписки «Про».

Обновлённый ИИ-ассистент стал доступен на всех платформах, где работает «Алиса». Пользователи получают доступ к расширенным возможностям: ответы стали более точными, содержательными и креативными, а также лучше структурированы. Теперь «Алиса» может решать не только бытовые и профессиональные задачи, но и выполнять математические и логические вычисления — даже в базовом режиме.

Как отмечается, внедрение YandexGPT 5 Lite позволило значительно повысить качество взаимодействия с пользователем. Ассистент стал лучше понимать контекст диалога, предлагать более релевантные ответы и поддерживать естественный ритм разговора. Метод слепого сравнения показал, что в 89% случаев обновлённая «Алиса» даёт более точные и полные ответы по сравнению с предыдущей версией без подписки.

Кроме того, в чат-версии «Алисы» появилась новая функция «Поиск». Она позволяет находить информацию из нескольких источников интернета и выдавать обобщённый, информативный ответ с указанием источников. В этом режиме «Алиса» не добавляет собственных интерпретаций и полагается исключительно на открытые данные. Пользователь может задать уточняющие вопросы, чтобы глубже понять интересующую тему.

В то же время, опция «Про» остаётся доступной для тех, кто хочет получить максимум от ИИ-ассистента. Подписка позволяет использовать нейросеть YandexGPT 5 Pro — более мощную версию модели. Среди дополнительных возможностей: расширенные диалоговые сценарии, поддержка работы с файлами, обучение английскому языку, детский режим, а также live-функция с камерой смартфона, которая даёт возможность распознавать объекты в реальном времени.

Яндекс продолжает развивать ИИ-сервисы, расширяя их доступность и функциональность для широкой аудитории.