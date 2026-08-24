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Обновление Windows вызывает сбои в играх из-за RGB-софта

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Последнее обновление Windows с номером KB5121003 может приводить к зависаниям системы во время сетевых игр, включая The Finals и Arc Raiders. После остановки игры на экране появляется синий экран.

Проблема, предположительно, связана с программами для управления RGB-подсветкой. Microsoft уже знает о неисправности, однако пока не представила способ её устранения.

В студии Embark сообщили, что причиной может быть один из системных файлов Windows, который пользователям приходится удалять вручную. Предположительно, античит-системы принимают его за эксплойт и блокируют, из-за чего операционная система завершает работу с ошибкой.

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