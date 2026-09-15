Обновление Windows 11 вызвало сбои звука и «Проводника»

Пользователи Windows 11 пожаловались на проблемы после установки обновления KB5124008. Среди них — пропажа звука, поскольку некоторые аудиоустройства не могут корректно запуститься, а также появление чёрного экрана после включения компьютера.

В ряде случаев причиной становится сбой explorer.exe, из-за которого не загружается «Проводник» и элементы рабочего стола. Также сообщается о зависаниях компьютеров с видеокартами AMD.

Microsoft подтвердила большую часть выявленных неполадок и работает над их устранением. До выхода исправлений одним из временных решений остаётся удаление обновления и возврат к предыдущей версии системы.