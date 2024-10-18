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Обновление Windows 11 снизило производительность процессоров Intel

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Обновление Windows 11 создало немало проблем пользователям, теперь еще стало известно и о снижении производительности процессоров Intel.

Последнее обновление Windows 11 до версии 24H2 вызвало проблемы с производительностью процессоров Intel, особенно у моделей 12-го поколения Alder Lake, таких как Core i9-12900K.

По информации канала Hardware Unboxed, производительность этих процессоров упала на 10%.

Журналисты отметили, что никакие изменения в BIOS или обновления прошивки не проводились. Откат на предыдущую версию Windows 11 23H2 восстанавливает нормальную производительность, что указывает на проблемы именно в обновлении 24H2.

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