Обновление Windows 11 KB5074109 вызвало ряд сбоев у пользователей

Плановое обновление Windows 11, выпущенное в начале года, привело к появлению различных технических неполадок. По данным пользователей, обязательный пакет KB5074109 может вызывать случайное появление чёрного экрана, при котором восстановление работы системы возможно только после перезагрузки. Также фиксируются случаи сброса фонового изображения рабочего стола на сплошной чёрный цвет.

Кроме того, сообщается о некорректной работе одного из режимов сна: вместо перехода в ожидаемое состояние система затемняет экран, не завершая процесс. Обновление затронуло и другие функции, часть выявленных проблем компания Microsoft уже устранила, однако некоторые из них остаются нерешёнными.

