Обновление Windows 11 KB5050009 вызвало серьезные проблемы у пользователей

Обновление Windows 11 под номером KB5050009 стало настоящей проблемой для многих пользователей. После его установки у людей перестали работать Bluetooth-наушники, которые хотя и отображаются как подключенные, но не функционируют. Отключение и повторное включение наушников не помогает, а просмотр видео на YouTube стал невозможен из-за постоянной буферизации.

Также возникли трудности с веб-камерами, которые раньше работали нормально. Владельцы ноутбуков HP Spectre и некоторых 4K-мониторов Dell сообщают, что их камеры не обнаруживаются, и удаление обновления не решает проблему. Для восстановления работы требуется переустановка операционной системы.

Кроме того, пользователи столкнулись с неработоспособностью внешних USB ЦАП, что приводит к отсутствию звука. Ошибка «Недостаточно системных ресурсов для завершения API» появляется на устройствах, таких как JDS Labs ODAC и гарнитуры HyperX USB. Звук возвращается только после удаления обновления.

Переключение приложений с помощью Alt+Tab также может приводить к зависанию системы, что затрагивает множество игр. Во время установки обновления пользователи сталкиваются с ошибками, включая бесконечные перезагрузки.

На данный момент решения для устранения проблем с обновлением KB5050009 нет, и пользователям рекомендуется удалить его и приостановить обновления, ожидая реакции от Microsoft.