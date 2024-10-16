Обновление Windows 11 24H2 закрыло пользователям доступ к сети Интернет

Windows 11 версии 24H2 была выпущена более недели назад, и хотя её ждали с нетерпением, пользователи столкнулись с рядом проблем. Обновление вызывает трудности с подключением к сети как по кабелю, так и по Wi-Fi.

Некоторые пользователи сообщают, что их устройства распознают подключение к Интернету, но фактически не могут получить доступ к сети. Попытки обновить драйверы или сбросить сетевые настройки не помогают. Хотя проблема официально не признана ошибкой, она широко распространена среди пользователей, обновившихся до Windows 11 24H2. Проблема затрагивает как персональные компьютеры, так и устройства, подключенные к серверу.

Также отмечено, что после первой перезагрузки устройства могут подключаться к Интернету, но повторная перезагрузка приводит к потере соединения. Некоторые пользователи даже столкнулись с исчезновением значка беспроводной сети с панели задач.

Рекомендуется немедленно обновить Windows 11 24H2 и ждать исправлений, которые должны выйти в конце недели. Если обновление не решило проблему, лучше вернуться к версии 23H2. Хотя некоторые пользователи сообщают, что откат может быть сложным, большинство утверждают, что это сработало.

Кроме того, обновление 24H2 вызывает проблемы с функцией Digital Vibrance от NVIDIA, но это связано с последними обновлениями драйверов NVIDIA, а не с самой системой. Windows 11 24H2 вышла недавно, и проблемы с подключением к Интернету, скорее всего, будут исправлены в будущих обновлениях.