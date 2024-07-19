Обновление Windows 11 23H2 теперь стало доступно всем пользователям

Microsoft выпустила стабильную версию Windows 11 23H2 и теперь она доступна всем пользователям.

Чтобы загрузить обновление, пользователи могут открыть приложение «Параметры», перейти в «Центр обновления Windows» и проверить наличие доступных обновлений.

Windows 11 23H2 имеет те же минимальные системные требования, что и предыдущие версии, поэтому совместимость не должна вызвать проблем.

Важно отметить, что у каждой версии Windows есть жизненный цикл, и поддержка Windows 11 22H2 закончится 8 октября 2024 года.