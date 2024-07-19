Главная » Новости

Обновление Windows 11 23H2 теперь стало доступно всем пользователям

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Microsoft выпустила стабильную версию Windows 11 23H2 и теперь она доступна всем пользователям.

Чтобы загрузить обновление, пользователи могут открыть приложение «Параметры», перейти в «Центр обновления Windows» и проверить наличие доступных обновлений.

Windows 11 23H2 имеет те же минимальные системные требования, что и предыдущие версии, поэтому совместимость не должна вызвать проблем.

Важно отметить, что у каждой версии Windows есть жизненный цикл, и поддержка Windows 11 22H2 закончится 8 октября 2024 года.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.