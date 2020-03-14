Обновление Windows 10 стало причиной сбоя в работе ОС

Обновление Windows 10 стало причиной сбоя в работе ОС14.03.2020 11:17
Последнее актуальное обновление, выпущенное разработчиками для Windows 10, стало причиной появления ряда проблем в работе операционной системы, а в некоторых случаях проявляется и «синий экран смерти».
О проблемах после обновления рассказали пользователи. Они сообщают, что обновление KB4540673 привело к сбоям в системе, внезапным перезагрузкам, а также «синему экрану смерти».
Изначально вышеуказанное обновление должно было исправить системные ошибки, но в результате оно добавило проблем пользователям.
Число пользователей, которые жалуются на проблемы растет. Тем пользователям, которые не успели обновиться, советуют проигнорировать обновление.
В компании пока сообщение никак не прокомментировали.
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