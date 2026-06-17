Обновление прошивки Beats Studio Buds устраняет уязвимость Bluetooth

Apple выпустила обновление прошивки для Beats Studio Buds, в котором устранена уязвимость, связанная с работой Bluetooth. Согласно документу службы безопасности Apple, ошибка могла позволить злоумышленнику в радиусе действия Bluetooth получить доступ к микрофону устройства и прослушивать звук.

Проблема проявлялась в ситуации, когда наушники находились в режиме ожидания подключения и ещё не были сопряжены с устройством, но находились в зоне действия потенциального атакующего. Для эксплуатации требовалось присутствие в пределах Bluetooth-дальности.

Причиной уязвимости стал фрагмент открытого программного кода, который использовался в составе программного обеспечения и затронул несколько проектов, включая компоненты Apple.

Для установки обновления пользователям необходимо подключить Beats Studio Buds к iPhone, iPad или Mac, поместить их на зарядку и оставить рядом с уже сопряжённым устройством, чтобы прошивка обновилась автоматически.