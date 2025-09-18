Главная » Новости

Обновление macOS 26 Tahoe вызывает проблемы у Mac Studio с M3 Ultra

Пользователи нового десктопа Apple Mac Studio с чипом M3 Ultra столкнулись с трудностями при установке macOS 26 Tahoe. После выхода обновления несколько владельцев сообщили, что их устройства не смогли завершить установку и вернулись к предыдущей версии macOS.

Обновление macOS 26 Tahoe, выпущенное 15 сентября, принесло новые функции и улучшения производительности для устройств на Apple Silicon. Однако для некоторых Mac Studio с конфигурацией M3 Ultra процесс установки сначала проходит нормально, но на последнем этапе система откатывается к macOS Sequoia, согласно сообщениям на форумах Apple Community.

Проблема, по всей видимости, затрагивает исключительно Mac Studio с M3 Ultra: владельцы MacBook Pro на чипе M4 отмечают, что обновление проходит без сбоев. Один из пользователей опубликовал журнал сбоев, где упоминается ошибка верификации, связанная с Apple Neural Engine, что может указывать на баг, мешающий установщику корректно определить оборудование. Apple подтвердила наличие проблемы и занимается её расследованием.

Mac Studio позиционируется как топовый десктоп Apple для профессиональной и творческой работы, поэтому сбой при обновлении привлек внимание пользователей. Пока владельцы остаются на macOS Sequoia в ожидании исправления. Ожидается, что Apple выпустит патч в ближайшее время.

