Обновление Mac с чипами M5 ожидается в 2025–2026 годах

Следующее поколение чипов Apple M5 должно стать основой обновления линейки Mac. Некоторые устройства с новым процессором могут выйти уже в конце 2025 года, однако большинство обновлений ожидается в 2026 году.

MacBook Pro может стать первым ноутбуком с чипом M5. Новый 14-дюймовый MacBook Pro уже появился в утечке FCC, а запасы текущей модели M4 сокращаются. Возможно, Apple обновит 14-дюймовую версию до M5 в этом году, а модели M5 Pro и M5 Max выйдут в начале 2026 года. Альтернативно, все три версии MacBook Pro могут появиться одновременно — либо в конце октября 2025 года, либо в начале 2026 года.

MacBook Air с чипами M5 ожидается в начале 2026 года, ориентировочно в марте–апреле. Аналогично, iMac, получивший M4 в октябре 2024 года, может обновиться одновременно с MacBook Pro или с новыми моделями MacBook Air, хотя точные сроки не уточняются. Задержка поставок кастомных конфигураций iMac и 14-дюймового MacBook Pro может указывать на предстоящее обновление.

Mac mini, по слухам, может получить чип M5 в начале 2026 года, хотя точные сроки неизвестны. Mac Studio недавно обновлялся в марте 2025 года, поэтому его апдейт с M5 Max и M5 Ultra возможен только к концу 2026 года.

Mac Pro всё ещё использует M2 Ultra и нуждается в обновлении. Ранее сообщалось о M4 Ultra, но планы изменились, и вероятнее всего, Apple дождётся чипа M5 Ultra, который может выйти во второй половине 2026 года.

В 2025 году также ожидаются новые устройства с M5, включая iPad Pro и обновлённый Vision Pro. Кроме того, перед концом года могут появиться HomePod mini, AirTag 2 и обновлённый Apple TV.

