Обновление камер Galaxy S27: у Pro и Ultra ожидаются фронтальная камера на 16 Мп и сверхширокий датчик Sony

В центре внимания вновь оказалась будущая флагманская линейка Samsung — на этот раз стали известны подробности о камерах серии Galaxy S27. Утечки дают первое представление о том, какие изменения компания может внести в 2027 году.

По данным издания WinFuture, линейка S27 будет включать четыре модели с внутренними кодовыми названиями: NM1 для базовой Galaxy S27, NM2 для S27+, NM3 для S27 Pro и NM4 для Ultra-версии. Аббревиатура «NM» расшифровывается как «Next Miracle» — по аналогии с названием «Miracle», использовавшимся для серии S26.

Наиболее значимым из заявленных изменений называют обновление сверхширокоугольных камер в моделях Pro и Ultra: обе версии, как ожидается, перейдут на сенсор Sony IMX855 размером 1/2,55 дюйма с пикселями 0,7 мкм. Это станет отличием от нынешнего решения — датчика Samsung ISOCELL JN3 на 50 Мп, установленного в текущей модели S26 Ultra.

Для сравнения: S26 Ultra оснащён основной камерой Samsung ISOCELL HP2 на 200 Мп с диафрагмой f/1.4, 50-мегапиксельным пятикратным телеобъективом Sony IMX854 и фронтальной камерой Sony IMX874 на 12 Мп. В моделях S27 Pro и Ultra фронтальная камера, по имеющимся данным, получит новый датчик Samsung на 16 Мп с автофокусом, а в некоторых источниках упоминается возможность добавления оптической стабилизации изображения для фронтальной камеры в версии Pro.

Базовые модели S27 и S27+ выглядят более скромно с точки зрения обновлений: сообщается, что они сохранят основную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный модуль на 12 Мп и зум-камеру, точное разрешение и кратность которой пока не уточняются. Таким образом, компания, по всей видимости, сохраняет привычное разделение, оставляя более совершенные компоненты для старших моделей линейки.

Издание WinFuture ранее неоднократно публиковало достоверную информацию о готовящихся устройствах Galaxy. Переход на новый сверхширокоугольный сенсор Sony и улучшение фронтальной камеры с добавлением автофокуса и, возможно, стабилизации изображения выглядят скорее как последовательное усовершенствование, чем как радикальное обновление.

В дальнейшем ожидается появление дополнительной информации об основном и телефотодатчиках, программной обработке изображений и других функциях камеры. Пока же имеющиеся данные указывают на то, что основное внимание Samsung уделяет улучшению стабилизации изображения.