Обновление дисплея Google Pixel 10 может сделать его более удобным для глаз

Google активно работает над улучшением дисплея для будущего флагманского смартфона Pixel 10. Согласно отчету Android Central, компания рассматривает возможность внедрения высокочастотной ШИМ-регулировки яркости для устранения проблем с мерцанием экрана, которые были характерны для модели Pixel 9. В этом контексте, обновление будет направлено на снижение воздействия мерцания на пользователей, особенно тех, кто чувствителен к низкой частоте ШИМ.

ШИМ-затемнение — это технология, при которой яркость экрана регулируется за счет быстрого включения и выключения дисплея. Эта функция может вызывать дискомфорт у некоторых пользователей, например, головную боль. Ожидается, что Pixel 10 получит улучшения в этом аспекте, чтобы сделать использование смартфона более комфортным. Обновления, вероятно, будут выпущены в конце этого года, а также могут быть предложены для более старых моделей.