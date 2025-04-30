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Обновление дисплея Google Pixel 10 может сделать его более удобным для глаз

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Google активно работает над улучшением дисплея для будущего флагманского смартфона Pixel 10. Согласно отчету Android Central, компания рассматривает возможность внедрения высокочастотной ШИМ-регулировки яркости для устранения проблем с мерцанием экрана, которые были характерны для модели Pixel 9. В этом контексте, обновление будет направлено на снижение воздействия мерцания на пользователей, особенно тех, кто чувствителен к низкой частоте ШИМ.

Обновление дисплея Google Pixel 10 может сделать его более удобным для глаз

ШИМ-затемнение — это технология, при которой яркость экрана регулируется за счет быстрого включения и выключения дисплея. Эта функция может вызывать дискомфорт у некоторых пользователей, например, головную боль. Ожидается, что Pixel 10 получит улучшения в этом аспекте, чтобы сделать использование смартфона более комфортным. Обновления, вероятно, будут выпущены в конце этого года, а также могут быть предложены для более старых моделей.

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