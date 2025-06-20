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Обнаружены утечки данных с 16 млрд записей, включая 455 млн из России

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Исследователи Cybernews выявили около 30 наборов утёкших данных, в которых содержится около 16 миллиардов записей. Эти данные могут помочь злоумышленникам подобрать пароли для аккаунтов на таких сервисах, как Apple, Google, GitHub и Telegram.

Отдельно в утечках присутствует пакет с информацией пользователей из России — 455 миллионов записей.

Редакция Rozetked напоминает о важности включения двухфакторной авторизации, которая активирована по умолчанию на большинстве платформ, а также советует регулярно проверять свои пароли на возможные утечки с помощью встроенных системных инструментов.

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