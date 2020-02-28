Обнаружена неожиданная причина быстрой разрядки iPhone

Оказалось, что открытые фоновые приложения влияют на автономность.

В частности, выяснилось, что если часто закрывать фоновые приложения iPhone, то он будет разряжаться быстрее.

В свое время глава американской компании заявлял, что закрытие фоновых приложений не влияет на автономность, но оказалось это не так.

На официальном сайте техподдержки компании есть информация, что принудительное закрытие программ требуется только в том случае, когда программа не отвечает.

Регулярное открытие программ с нуля приводит к тому, что они загружаются дольше, требуют дополнительную память и тратят лишний заряд аккумулятора.