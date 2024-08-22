Обнаружен баг в iOS и iPadOS: сбой при поиске символов

Согласно сообщениям из сети, в операционных системах iOS и iPadOS выявлен новый баг, который может вызвать временные сбои в работе iPhone и iPad.

Проблема возникает, когда пользователи вводят символы «»:: в строке поиска, что приводит к сбою приложения Springboard, отвечающего за управление домашним экраном устройства.

Как проявляется ошибка

Сбой происходит как в приложении «Настройки», так и в поиске по библиотеке приложений. Некоторые пользователи отметили, что достаточно ввести «»:: и любой четвёртый символ, чтобы вызвать проблему.

После этого приложение Springboard перестаёт отвечать, а экран блокировки перезагружается. В некоторых случаях экран становится чёрным на короткое время, но после этого устройство восстанавливает свою работоспособность.

Реакция Apple и прогнозы

Официальные представители Apple пока не прокомментировали данную ситуацию. Исследователи считают, что этот баг не представляет угрозы безопасности и вряд ли может быть воспроизведён удалённо.