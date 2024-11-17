Обнародована переписка Маска и Альтмана об основании OpenAI: неформальное начало компании

В ходе иска Илона Маска против OpenAI и её генерального директора Сэма Альтмана были обнародованы электронные письма 2015 года, раскрывающие неформальные начала создания компании, стоимость которой на сегодняшний день оценивается в $157 миллиардов. Среди этих материалов — письма, в которых Альтман предложил Маску идею создания OpenAI, выразив обеспокоенность рисками неконтролируемой разработки искусственного интеллекта и предложив некоммерческий подход для обеспечения безопасности технологий и их глобальной пользы.

Изначально Маск был осторожен в своих ответах, но вскоре согласился с предложением Альтмана, который представил детальный план по созданию лаборатории ИИ с управлением от ведущих фигур, включая Маска и Билла Гейтса.

Маск стал соучредителем OpenAI в 2015 году, но покинул компанию в 2018 году из-за разногласий по вопросам руководства. В настоящее время он обвиняет OpenAI в отказе от своей изначальной некоммерческой миссии в пользу прибыльного партнёрства с Microsoft. OpenAI в ответ на эти обвинения заявила, что они «противоречивы».

В своей обновлённой жалобе Маск добавил Microsoft в качестве ответчика, обвиняя компанию и OpenAI в создании «де-факто слияния», что, по его мнению, нарушает принципы честной конкуренции.