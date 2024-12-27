Обнародован Топ-3 телевизора до 20 тыс. рублей

Портал «Палач» составил список из трёх лучших телевизоров, стоимость которых не превышает 20 тыс. рублей.

Первое место занимает Xiaomi TV A 32 2025, цена которого начинается от 17,4 тыс. рублей. Этот 32-дюймовый телевизор оснащён DLED-экраном с HD-разрешением и яркостью 220 нит. Он работает на Android TV и имеет стереосистему с поддержкой Dolby Audio мощностью 20 Вт.

На втором месте TCL 32S5400AF, стоимостью от 17,9 тыс. рублей. У него также 32-дюймовый LED-дисплей, но с разрешением Full HD и такой же яркостью 220 нит. Звук обеспечивают стереодинамики мощностью 16 Вт, и он также работает на Android TV.

Замыкает список Tuvio 4K Ultra HD Frameless 43 с ценой от 18,9 тыс. рублей. Этот телевизор имеет 43-дюймовый DLED-экран с разрешением 4K и яркостью 260 нит.

Встроенные стереодинамики поддерживают Dolby Digital Plus и имеют мощность 20 Вт. Операционная система YaOS предлагает голосовое управление через «Алису».