О бывшем ведущем NPR подавшем в суд на Google из‑за голоса ИИ в NotebookLM

Бывший ведущий американской радиостанции обвинил компанию Google в том, что её инструмент на базе ИИ NotebookLM использует мужской голос, который, по его утверждению, напоминает его собственный, без его согласия и компенсации, сообщают СМИ. Истец, известный по программе Morning Edition, заявил, что голос ИИ с похожим ритмом, интонацией и характерными особенностями речи привёл коллег и слушателей к убеждению, что он был лицензирован для использования, и подал иск в суд округа Санта‑Клара в Калифорнии.

Google отвергла эти утверждения, указав, что использует записи оплаченного профессионального актёра для создания голосов, и назвала претензии необоснованными. В иске также упоминается анализ аудио, который оценивает сходство между голосом ИИ и голосом ведущего на уровне от 53 % до 60 %, пишет издание The Washington Post.

Дело привлекает внимание к вопросам использования технологий синтеза речи и прав на голосовые данные при разработке ИИ‑продуктов, поскольку подобные споры возникают и в других случаях, когда системы генерации звука кажутся похожими на голоса реальных людей.

