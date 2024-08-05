NVIDIA завершает производство популярных видеокарт RTX 3060

Информационный портал Board Channels со ссылкой на источники сообщил, что NVIDIA принимает последние заказы на видеокарты RTX 3060 до 12 Гбайт видеопамяти, занимающие верхние строчки игровых рейтингов.

Производство этих моделей, согласно данным, может быть полностью свернуто уже через несколько месяцев. Ритейлеры еще какое-то время смогут распродавать остатки запасов.

NVIDIA, скорее всего, продолжит техподдержку «отмененных» 3060 в течение определенного срока. Их должны сменить новые 4060 и 5060.

Официального подтверждения от NVIDIA о прекращении производства пока нет. Стоит отметить, что RTX 3060 является одной из самых востребованных видеокарт на рынке, стоимость которой в среднем составляет 285 долларов или 24 400 рублей.

При этом на российском рынке карта обходится от 31 000 рублей.